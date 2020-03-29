На Гоптовке у украинца в автомобиле нашли 800 грамм каннабиса

29 марта 2020 г. 13:31
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В пункте пропуска «Гоптовка» на Харьковщине пограничники совместно с таможенниками накануне обнаружили серо-зеленое вещество растительного происхождения, которое вез мужчина.

Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.

Вечером в пункт пропуска прибыл автомобиль марки «Ауди». На нем в Россию ехал 42-летний украинец.

При осмотре транспортного средства служебная собака пограничников сработала на багажное отделение.

Осмотрев место, на которое указал четвероногий помощник, правоохранители обнаружили два пакета с зельем.

Они были спрятаны между спинкой заднего сиденья и багажным отделением автомобиля.

Мужчина признался правоохранителям, что это - каннабис. Общий вес обнаруженного составил 800 граммов.

Найденное вещество пограничники передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов на экспертизу.

Также в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 305 УК Украины.

 

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