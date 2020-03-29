На Гоптовке у украинца в автомобиле нашли 800 грамм каннабиса

В пункте пропуска «Гоптовка» на Харьковщине пограничники совместно с таможенниками накануне обнаружили серо-зеленое вещество растительного происхождения, которое вез мужчина.
Об этом сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ.
Вечером в пункт пропуска прибыл автомобиль марки «Ауди». На нем в Россию ехал 42-летний украинец.
При осмотре транспортного средства служебная собака пограничников сработала на багажное отделение.
Осмотрев место, на которое указал четвероногий помощник, правоохранители обнаружили два пакета с зельем.
Они были спрятаны между спинкой заднего сиденья и багажным отделением автомобиля.
Мужчина признался правоохранителям, что это - каннабис. Общий вес обнаруженного составил 800 граммов.
Найденное вещество пограничники передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов на экспертизу.
Также в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 305 УК Украины.