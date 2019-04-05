На "Гоптовке" у женщины нашли коноплю в сумке

05 апреля 2019 г. 13:18

Как сообщили в ГУ ГФС Украины в Харьковской области, 4 апреля в пункт пропуска "Гоптовка" на выезд из Украины на территорию России прибыл автомобиль. На личные вещи пассажирки авто отреагировала служебная собака.

Во время осмотра правоохранители обнаружили сигарету и обертку из-под конфеты с коноплей общим весом 20 граммов, которые женщина прятала в кошельке и в дорожной сумке.

Относительно правонарушительницы составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 ТК Украины. Запрещенные предметы изъяты.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.