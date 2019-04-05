На "Гоптовке" у женщины нашли коноплю в сумке

Как сообщили в ГУ ГФС Украины в Харьковской области, 4 апреля в пункт пропуска "Гоптовка" на выезд из Украины на территорию России прибыл автомобиль. На личные вещи пассажирки авто отреагировала служебная собака.

Во время осмотра правоохранители обнаружили сигарету и обертку из-под конфеты с коноплей общим весом 20 граммов, которые женщина прятала в кошельке и в дорожной сумке.

Относительно правонарушительницы составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 ТК Украины. Запрещенные предметы изъяты.