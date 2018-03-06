На Гоптовке умер водитель грузовика

06 марта 2018 г. 12:36
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Вчера, 5 марта, в  пункт пропуска «Гоптовка» прибыл грузовой автомобиль MAN, сообщили в Восточном региональном Управлении ГПС Украины.

На нем в Россию направлялся 59-летний мужчина, гражданин Украины.

После прохождения погранично - таможенного оформления мужчины резко стало плохо. Пограничники сразу вызвали  скорую медицинскую помощь и попытались сами помочь мужчине до приезда медиков.

Несмотря на усилия пограничников, прибывшие по вызову медики констатировали смерть мужчины.

О происшествии сообщили полиции.

 

 

 

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