На "Гоптовке" задержали двух человек с контрабандой из РФ

Накануне в пункте пропуска "Гоптовка", харьковские таможенники обнаружили алкоголь и автомобильные запчасти, которые граждане Украины пытались незаконно ввезти из Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС в Харьковской области.

Водитель одного из авто, которое двигался в направлении из России в Украину, формой прохождения таможенного контроля выбрал «зеленый коридор».

Но, на основании анализа и оценки рисков, указанный автомобиль был переведен на полосу движения «красный коридор» для проведения таможенного осмотра автомобиля и личных вещей гражданина.

Перед началом проведения осмотра человек устно заявил, что перемещает 24 бутылки крепких алкогольных напитков, превышает нормы возможного ввоза.

Также, по имеющейся в базе данных информации было установлено, что гражданин второй раз за сутки пересекает границу на указанном авто.

По данному факту составлен протокол по статье 471 Таможенного кодекса Украины.

Другой правонарушитель, также гражданин Украины, пытался завезти без декларирования 55 наименований автозапчастей на общую сумму более 37 000 гривен.

По данному факту составлен протокол по статье 472 Таможенного кодекса Украины. Предметы правонарушения изъяты и переданы на склад таможни.