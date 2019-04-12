На "Гоптовке" задержали мужчину с контрабандными запчастями

Как сообщили в ГУ ГФС Украины в Харьковской области, 11 апреля в пункте пропуска "Гоптовка" таможенники пресекли попытку незаконного перемещения автомобильных запчастей через границу.

Гражданин Украины, который направлялся на территорию России, пытался перевезти через таможенную границу запчасти, спрятав их в специально переоборудованном баке для горючего. При этом во время устного декларирования он заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 ТК Украины.