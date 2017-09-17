На Гоптовке задержали росиянина на машине с поддельными номерами

Автомобиль "Опель" 2011 года выпуска с несоответствующими документами пограничники обнаружили в пункте пропуска "Гоптовка".

Как рассказали в пресс-службе ГПСУ, водитель - 41-летний гражданин России -предоставил для проверки свидетельство о регистрации транспортного средства, номер в котором не совпадал с номером кузова машины.

Автомобиль и водителя пограничники передали сотрудникам Национальной полиции.

По данному факту в отношении гражданина РФ составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 121-1 Куоап