На Гоптовке задержали росиянина на машине с поддельными номерами

17 сентября 2017 г. 17:02
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 Автомобиль "Опель" 2011 года выпуска с несоответствующими документами пограничники обнаружили в пункте пропуска "Гоптовка".

Как рассказали в пресс-службе ГПСУ, водитель - 41-летний гражданин России -предоставил для проверки свидетельство о регистрации транспортного средства, номер в котором не совпадал с номером кузова машины.

Автомобиль и водителя пограничники передали сотрудникам Национальной полиции.

По данному факту в отношении гражданина РФ составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 121-1 Куоап 

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