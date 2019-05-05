На "Гоптовке" задержали украинца, который пытался скрыться от полиции в РФ

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, в пункте пропуска "Гоптовка" задержали мужчину, который предоставил для проверки паспорт, принадлежащий другому человеку.

Правоохранители обнаружили действительный для пересечения границы документ, который принадлежит украинцу, но вскоре выяснилось, что он пытался использовать чужой паспорт из-за того, что его разыскивают правоохранительные органы Украины по подозрению в совершении кражи.

Подозреваемый мужчина был задержан и передан сотрудникам Нацполиции.