На Гоптовке задержали украинца, который служил в «ДНР»

На пункте пропуска "Гоптовка" задержан украинец, который служил в незаконных вооруженных формированиях "ДНР".

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников , 25-летний мужчина был в составе незаконных вооруженных формирований Российской Федерации в "ДНР" в 2014 году. Он дежурил на блок-постах, осматривал автомобили, проверял документы и личные вещи людей.

Мужчина четыре года жил в России, однако не найдя там достойных условий для проживания, решил вернуться в Украину. Злоумышленник думал, что через несколько лет о его противоправных действиях никто не узнает.

Открыто уголовное дело по статье "создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.