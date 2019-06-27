 

На Гоптовке задержали украинца, который служил в «ДНР»

27 июня 2019 г. 18:35
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На пункте пропуска "Гоптовка" задержан украинец, который служил в незаконных вооруженных формированиях "ДНР". 

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. 

По данным пограничников , 25-летний мужчина был в составе незаконных вооруженных формирований Российской Федерации в "ДНР" в 2014 году. Он дежурил на блок-постах, осматривал автомобили, проверял документы и личные вещи людей.

Мужчина четыре года жил в России, однако не найдя там достойных условий для проживания, решил вернуться в Украину. Злоумышленник думал, что через несколько лет о его противоправных действиях никто не узнает.

Открыто уголовное дело по статье "создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

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