На Гоптовке задержали украинца, который вез из России порох и медали

8 июня в пропускном пункте «Гоптовка» пограничники обнаружили более килограмма зажигательного вещества и 33 юбилейные медали Афганской войны. Об этом сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

По их сведениям, во время оформления автомобиля на пакет с продуктами сработал служебный пес.

60-летний гражданин Украины пытался вывезти из России два пластиковых лотка с зажигательным веществом. По данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ, процессуальные мероприятия продолжаются.

