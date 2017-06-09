На Гоптовке задержали украинца, который вез из России порох и медали

09 июня 2017 г. 12:15
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8 июня в пропускном пункте «Гоптовка» пограничники обнаружили более килограмма зажигательного вещества и 33 юбилейные медали Афганской войны. Об этом сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

По их сведениям, во время оформления автомобиля на пакет с продуктами сработал служебный пес.

60-летний гражданин Украины пытался вывезти из России два пластиковых лотка с зажигательным веществом. По данному факту пограничники проинформировали сотрудников СБУ, процессуальные мероприятия продолжаются.
 

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