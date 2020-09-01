На "Гоптовке" задержали украинку, которая везла георгиевские ленточки и значки "9 мая"

На "Гоптовку" из России прибыла 35-летняя гражданка Украины, в чемодане у которой пограничники Харьковского отряда совместно с представителями таможенной службы обнаружили георгиевские ленточки, значки "9 мая", ленты с триколором РФ и заготовки к ним в количестве около 1000 штук. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Установлено, что гражданка якобы занимается изготовлением и продажей изделий ручной работы. Что касается перемещения через границу именно этих изделий, женщина объяснения предоставлять отказалась, но оперативники устанавливают возможную ее причастность к пропаганде коммунистического, национал-социалистического и тоталитарного режимов на территории Украины.

Все обстоятельства дела выясняют представители Национальной полиции.