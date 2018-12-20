На городском бульваре сгорел " Fiat Doblo"

Пожар случился 19 декабря в 17:09 на бульваре Ивана Каркача.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, возгорание возникло в автомобиле Fiat Doblo 2012 года выпуска возле двухэтажного жилого дома №2 на бульваре Ивана Каркача.

На момент приезда пожарных авто горело по всей своей площади в 8 кв.метров. Локализация огня произошла в 17:20, а ликвидация - в 17:32.