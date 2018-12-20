На городском бульваре сгорел " Fiat Doblo"

20 декабря 2018 г. 10:50
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Пожар случился 19 декабря в 17:09 на бульваре Ивана Каркача. 

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, возгорание возникло в автомобиле Fiat Doblo 2012 года выпуска возле двухэтажного жилого дома №2 на бульваре Ивана Каркача. 
 
На момент приезда пожарных авто горело по всей своей площади в 8 кв.метров. Локализация огня произошла в 17:20, а ликвидация - в 17:32.
 
Причина возникновения ЧП устанавливается.
 
 

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