На городском кладбище в мусоре нашли труп младенца

22 марта 2019 г. 10:17
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Умершего мальчика в возрасте до месяца, обнаружили 21 марта на городском кладбище на улице Академика Павлова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области. 

По данным полиции, информация об этом поступила к ним вчера вечером от 54-летнего харьковчанина. Мужчина сообщил, что во время сбора мусора и металлолома на кладбище в мусоре обнаружил в полиэтиленовом пакете тело младенца.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и эксперты.

На месте происшествия обнаружено тело мальчика в возрасте до 1 месяца. Ребенок был обмотана в фрагмент ткани красного цвета, завернут в полимерный пакет черного цвета и обмотан скотчем. Тело младенца направлено в морг для установления причины смерти.

Вещественные доказательства изъяты. Информация внесена в ЕРДР по статье "умышленное убийство" УК Украины. Все обстоятельствах и лица, причастные к преступлению, устанавливаются.

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