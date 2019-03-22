На городском кладбище в мусоре нашли труп младенца

Умершего мальчика в возрасте до месяца, обнаружили 21 марта на городском кладбище на улице Академика Павлова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Харьковской области.

По данным полиции, информация об этом поступила к ним вчера вечером от 54-летнего харьковчанина. Мужчина сообщил, что во время сбора мусора и металлолома на кладбище в мусоре обнаружил в полиэтиленовом пакете тело младенца.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и эксперты.

На месте происшествия обнаружено тело мальчика в возрасте до 1 месяца. Ребенок был обмотана в фрагмент ткани красного цвета, завернут в полимерный пакет черного цвета и обмотан скотчем. Тело младенца направлено в морг для установления причины смерти.

Вещественные доказательства изъяты. Информация внесена в ЕРДР по статье "умышленное убийство" УК Украины. Все обстоятельствах и лица, причастные к преступлению, устанавливаются.