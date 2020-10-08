На границе Харьковщины с РФ произошли два пожара - Госпогранслужба

На границе Харьковщины с РФ за сутки произошло два пожара, которые перекинулись на территорию Украины с территории России.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

В одном случае наряд отдела «Дергачи» на камерах видеонаблюдения увидел пламя недалеко от населенного пункта Ветеринарное на территории России. Ветер очень быстро перебрасывал огонь на территорию Украины.

В другом - пограничники отдела «Золочев» обнаружили пожар уже на территории Украины недалеко от населенного пункта Одноробовка. Там горела лесополоса за один километр от границы.

Совместными действиями пограничников и спасателей пожары были ликвидированы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки, 7 октября, на территории Харьковщины произошло 114 пожаров сухой растительности в природных экосистемах.

Общая площадь выгоревшей земли за вчерашний день составила более 132 га.