На границе Коста-Рики и Панамы произошли сильные землетрясения

13 мая 2019 г. 8:45
Источник: РБК-Украина
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В районе границы Коста-Рики и Панамы произошли сильные землетрясения, панамские службы заявляют о пострадавших.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что на границе Коста-Рики с Панамой произошло землетрясение магнитудой 6,1, очаг находился на глубине 19 км.

По данным Национальной системы гражданской защиты Панамы, сразу после этого произошло землетрясение магнитудой 6,5 в 12 км от города Пуэрто-Армуэльес.

Кроме того, толчки магнитудой 5,4 зафиксировали в провинции Колон.

По данным панамских служб, на данный момент известно о пятерых пострадавших.

До этого 10 мая в Японии в юго-восточной части острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,3, которое потенциально могло вызвать цунами. На данном острове располагаются атомные электростанции, ни одна из них в результате землетрясения не пострадала.

Ранее в Папуа-Новой Гвинее на восточном побережье произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр располагался в 33 км к северо-западу от города Булоло. Подземные толчки залегали на глубине 126,9 км. Информация о возможных разрушениях и жертвах не поступала.

 

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