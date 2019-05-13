На границе Коста-Рики и Панамы произошли сильные землетрясения

В районе границы Коста-Рики и Панамы произошли сильные землетрясения, панамские службы заявляют о пострадавших.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что на границе Коста-Рики с Панамой произошло землетрясение магнитудой 6,1, очаг находился на глубине 19 км.

По данным Национальной системы гражданской защиты Панамы, сразу после этого произошло землетрясение магнитудой 6,5 в 12 км от города Пуэрто-Армуэльес.

Кроме того, толчки магнитудой 5,4 зафиксировали в провинции Колон.

По данным панамских служб, на данный момент известно о пятерых пострадавших.

До этого 10 мая в Японии в юго-восточной части острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 6,3, которое потенциально могло вызвать цунами. На данном острове располагаются атомные электростанции, ни одна из них в результате землетрясения не пострадала.

Ранее в Папуа-Новой Гвинее на восточном побережье произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр располагался в 33 км к северо-западу от города Булоло. Подземные толчки залегали на глубине 126,9 км. Информация о возможных разрушениях и жертвах не поступала.