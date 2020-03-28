На границе с РФ обнаружены мешки с контрабандой

На Харьковщине пограничники пресекли незаконное перемещение товаров народного потребления. Об этом сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ.

Недалеко от границы в районе населенного пункта Амбарное правоохранители обнаружили шесть тюков с товарами народного потребления. Неподалеку задержали гражданина Украины, ехавшего на мотоцикле и, по предварительным данным, отслеживающего движение пограничных нарядов.

За нарушение правил пограничного режима на мужчину составили административные материалы по ст.202 КУоАП. Товар, который, по предварительным данным, должен был быть перемещен из Украины в Россию, изъяли.