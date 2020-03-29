На границе с РФ задержали нарушителей на Lexus

В Харьковской области пограничники задержали автомобиль Lexus с двумя нарушителями. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Около 12.00 при ведении наблюдения с помощью камер, пограничный наряд заметил движение транспортного средства в сторону границы с Россией.
Выдвинувшись на перехват, правоохранители задержали двух граждан Украины.
Они двигались на автомобиле марки «Lexus» по дороге, которая отсутствует в реестре автомобильных дорог и ведет к государственной границе.
Своими действиями задержанные нарушили пограничный режим.
За его нарушение мужчин привлекли к административной ответственности и наложили на каждого из них штраф на сумму 170 гривен.
Также за попытку незаконного пересечения границы на наших соотечественников составлены соответствующие административные материалы. Их дальнейшую судьбу решит суд.