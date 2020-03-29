На границе с РФ задержали нарушителей на Lexus

29 марта 2020 г. 14:14
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В Харьковской области пограничники задержали автомобиль Lexus с двумя нарушителями. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Около 12.00 при ведении наблюдения с помощью камер, пограничный наряд заметил движение транспортного средства в сторону границы с Россией.

Выдвинувшись на перехват, правоохранители задержали двух граждан Украины.

Они двигались на автомобиле марки «Lexus» по дороге, которая отсутствует в реестре автомобильных дорог и ведет к государственной границе.

Своими действиями задержанные нарушили пограничный режим.

За его нарушение мужчин привлекли к административной ответственности и наложили на каждого из них штраф на сумму 170 гривен.

Также за попытку незаконного пересечения границы на наших соотечественников составлены соответствующие административные материалы. Их дальнейшую судьбу решит суд.

 

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