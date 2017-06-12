На границе с Россией задержан украинец, который работал на боевиков - ГПСУ

12 июня 2017 г. 12:20

На Харьковщине в 10 метрах от государственной границы пограничники отдела «Дергачи» задержали украинца 1983 года рождения, когда донетчанин пытался попасть на территорию России вне пункта пропуска, сообщают на сайте Госпогранслужбы Украины.

Мужчину доставили в пограничное подразделение. Уже в ходе фильтрационных мероприятий пограничники установили, что украинские правоохранители отношении задержанного сведения о его возможной причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Также во время беседы мужчина рассказал, что проводил пропагандистскую деятельность на медиа-ресурсах российских наемников в Донецкой области, сообщают в ГПСУ. В частности, по информации пограничников, он осуществлял съемки боевых действий в районе Донецкого аэропорта и в городе Краматорск течение 2014-2015 годов, записывал интервью боевиков, в том числе руководителя подразделения «Сомали» с позывным «Гиви», а также готовил информационные материалы для различных радио- и интернет-ресурсов.

После составления административных документов задержанного передано представителям СБУ. Дальнейшую его судьбу решит суд.

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