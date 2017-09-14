На границе задержали россиянина, который находился в розыске

13 сентября в пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда задержали гражданина России, который был в международном розыске.

При осуществлении мероприятий пограничного контроля на 52-летнего мужчину сработала база данных Интерпола. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Гражданина Российской Федерации разыскивали в Украине за "присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Пограничники задержали иностранца и проинформировали представителей Национальной полиции.

А в пункте пропуска "Выступовичи" на границе с Беларусью, при осуществлении пограничниками Житомирского отряда пограничного контроля база данных Интерпола сработала на автомобиль.

За рулем автомобиля "Ауди Q7" 2007 года выпуска белорусской регистрации ехал гражданин Афганистана. На авто, угнанном в Румынии в 2011 году, иностранец направлялся в Украину.

Водителя и иномарку передали полицейским для выяснения обстоятельств.