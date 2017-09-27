На Гвардейцев Широнинцев ограбили мужчину

26 сентября около 03 часов ночи поступило сообщение о грабеже на улице Гвардейцев Широнинцев. Мужчина сообщил патрульным о нападении неизвестного, который нанес ему телесные повреждения и забрал мобильный телефон, после чего скрылся.

В результате был задержан25-летний мужчина, который подходил под описание заявителя. Во время поверхностной проверки у гражданина обнаружили телефон заявителя.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. Задержанного мужчину передали следователям.