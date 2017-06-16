На Харьковщине 2-летний ребенок выпал из окна

Сообщение о происшествии поступило 15 июня в 12:20. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По их сведениям, в тот момент, когда мама ребенка вывешила белье, мальчик залез на подоконник и, открыв окно, выпал из окна четвертого этажа.

Двухлетний ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, после был переведен в харьковскую больницу для оказания квалифицированной помощи.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

