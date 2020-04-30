На Харьковщине – 23 пожара в природных экосистемах за стуки: выгорело около 32 гектаров растительности

На Харьковщине за прошедшие сутки, 29 апреля, спасатели ГСЧС 23 раза выезжали на тушение пожаров сухостоя и мусора, которые уничтожили около 32 га растительности в природных экосистемах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, до этого еще случилось и 2 больших лесных пожара, которые помогали тушить спасатели.

По данным ГСЧС, обошлось без жертв, но огонь нанес материальный ущерб.

Среди наиболее масштабных пожаров является пожар сухостоя, который произошел на открытом пространстве вблизи г. Балаклея. Там горела сухая трава, камыш и деревья на площади 10 га.

Спасатели боролись с огнем три с половиной часа. Ликвидировали этот пожар в 15:55.

Кроме того, в этот же день в 21:37 случился пожар в селе Коверовка Валковского района. Прибывшие к месту вызова спасатели установили, что на площади более 3 га горит сухая трава.

Огонь быстро распространялся, существовала угроза перехода огня на два жилых дома. Спасатели ликвидировали пожар в 23:35, не допустив распространения огня на жилые дома.

Также в поселке Хотомля Волчанского района от горения сухой травы загорелась заброшенное здание кормоцеха частного сельскохозяйственного предприятия и пристройка к нему.

Общая площадь пожара составила около 130 кв.м. Кроме того, площадь горения сухостоя достигала 1 га.

Сообщение об этом возгорании поступило в ГСЧС в 13:47. Спасатели локализовали огонь в 15:00 и ликвидировали в 16:17.

В 14:25 поступила информация, что вблизи поселка Красный Кут Краснокутского района Харьковщины на территории Владимирского лесничества Гутянского лесного хозяйства случился пожар в лесном массиве.

Там горел камыш, кустарники и хвойная подстилка на площади 1,3 га. На помощь работникам лесного хозяйства немедленно прибыли 4 оперативные отделения спасателей. Совместными усилиями пожар был локализован и предотвращена угроза пожара верхового леса.

Уже в 15:35 пламя удалось локализовать, но еще до 22:00 продолжалась ликвидация отдельных очагов тления.

Как отметили в ГСЧС, крупнейший пожар прошедшего дня произошел в Волчанском лесхозе возле села Графское. Он начался в 14:42. На момент прибытия пожарных огонь распространился на общую территорию около 18 га.

Локализовали пожар в 20:11, однако ликвидировать удалось только в 08:41 сегодня, 30 апреля.