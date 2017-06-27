На Харьковщине 5-летний ребенок отравился растворителем

27 июня 2017 г. 11:16
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26 июня 5-летняя девочка была доставлена в Харьковскую областную детскую поликлинику с отравлением продуктами бензинового ряда. Состояние здоровья ребенка тяжелое. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

По их сведениям, девочка отравилась растворителем «Уайт-спирит».

Родители ребенка оставили ее на 20-летнюю старшую дочь и по делам поехали в Харьков.Около 13:40 дочь позвонила родителям и сообщила, что ее младшая сестра нашла в доме растворитель и выпила его. После чего старший ребенок вызвала медицинскую помощь.

Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины.

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