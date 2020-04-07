На Харьковщине произошло 66 пожаров сухостоя за сутки, выгорело более 45 гектаров земли

В Харьковской области за сутки, 6 апреля, пожарным поступило 66 сообщений о возгорании сухостоев на открытых территориях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Общая площадь этих пожаров составила более 45 га.

По данным ГСЧС, во время этих пожаров был поврежден утеплитель теплотрассы в Индустриальном районе, а также хозяйственная постройка в Нововодолажском районе.

Также от огня пострадало неэксплуатируемое здание в Краснокутском районе, металлический вагончик - в Волчанском и около 10 га низового хвойного леса в Двуречанском районе области.

Как отметили спасатели, подавляющее большинство таких возгораний происходит из-за легкомыслия граждан, которые, несмотря на многочисленные предостережения спасателей, продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.