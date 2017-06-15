На Харьковщине арестовали наркоторговца-рецидивиста

15 июня 2017 г. 12:21
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Дергачевский районный суд Харьковской области удовлетворил ходатайство Дергачевской местной прокуратуры и взял под стражу 36-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Песоцкий, подозреваемому объявлено о подозрении по факту незаконного производства, хранения и сбыта наркотических средств, совершенных повторно (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Ранее мужчина уже был судим за хранение наркотических веществ.

Мужчину задержали при продаже каннабиса.

Во время обысков по месту жительства у подозреваемого обнаружили наркотики, самодельные устройства для их употребления, шприцы с наркотическим веществом.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
 

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