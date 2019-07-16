На Харьковщине авто влетело в отбойник и загорелось - пострадавших нет

15 июля в 16:53 поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Toyota RAV 4» 2019 года выпуска, загоревшегося в результате ДТП на 62-м километре трассы «Харьков-Перещепино».

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, автомобиль слетел с мокрого участка проезжей части, ударился в отбойник и загорелся. В это же время в подобную аварию, но без пожара попали также«Chevrolet Camaro» 2018 года. и «Geely Emgrand Х7» 2014 года выпуска.

К месту вызова прибыл дежурный караул службы спасения на автоцистерне. На момент их прибытия огнем полностью был охвачен разбитый автомобиль Toyota. Площадь пожара составила около 5 кв.метров.

В 17:10 пожар был локализован, а в 17:14 полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.