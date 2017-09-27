На Харьковщине автомобиль загорелся во время движения

26 сентября в 20:14 поступило сообщение о том, что на проезжей части при попытке сдвинуться с места вспыхнул моторный отсек легкового автомобиля марки «ВАЗ 2101». Инцидент произошел в поселке Наталино Красноградского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

По прибытию спасателей было установлено, что водитель уже сам погасил свой автомобиль с помощью автомобильного огнетушителя. Площадь пожара составила 2 кв.м.

По предварительным данным причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.