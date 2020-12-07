На Харьковщине будут судить 11 лесников, которых обвиняют в служебной халатности

07 декабря 2020 г. 18:34
Источник: Стопкор
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В суд направлено обвинительное заключение в отношении 11 работников ГП «Балаклейское лесное хозяйство» по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Следствием установлено, что должностные лица, среди которых: директор хозяйства, 3 лесничих, 2 старших мастера леса и 5 мастеров леса, из-за ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, не приняли меры по обеспечению хранения имущества государственного предприятия. В результате, в течение 2019 были незаконные рубки леса на территории лесничества, из-за чего государству нанесен ущерб почти 5,6 млн гривен.

Таким образом 10 должностных лиц лесхоза обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), одного мастер леса - в служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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