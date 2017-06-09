На Харьковщине будут судить мужчин, которые под видом полицейских ограбили ферму

Зимой этого года мужчины, одетые в камуфляжную форму, вместе с овчаркой зашли во двор местного фермера. Представившись работниками полиции, сообщили жене и матери хозяина, что проводят следственные действия. Хозяина фермы в то время дома не было. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

«Они завели жену хозяина в летнюю кухню, ударили ее кулаком по голове, отобрали телефон, сняли с нее золотые украшения и стали требовать деньги. В это время свекровь, которая находилась на улице, успела позвонить сыну и сообщить, что у них «полицейские». После этого она зашла на кухню, ведь оттуда долго не выходила невестка. Псевдополицейские встретили старшую женщину кулаками и также отобрали телефон », - рассказал начальник местной прокуратуры Б. Балюк.

Когда хозяин фермы вернулся домой, понял, что у него дома находятся не полицейские и стал звать на помощь. «Полицейские» сбили фермера с ног и связали его. Пока они допрашивали потерпевшего, требуя денег, прибежали на помощь односельчане. Испугавшись, псевдополицейские сбежали с места преступления. Один из них забежал в камыш и около часа сидел в холодной воде. Его выдала собака, которая ждала своего хозяина неподалеку.

Односельчане задержали обоих заезжих гастролеров и передали их настоящим полицейским. Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Двум жителям Днепропетровской и Харьковской областей грозит срок лишения свободы на 12 лет по ч. 3 ст. 187 УК (нападение, соединенное с проникновением в жилище).

