На Харьковщине был обнаружен автомобиль с поддельными номерами

На автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» в районе села Майское остановили автомобиль «Фольксваген-Пассат» под управлением 53 летнего водителя. об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области.

Во время проверки документов были обнаружены признаки подделки номеров на кузове автомобиля и дублирующих табличках. Кроме того, на автомобиле был установлен двигатель, номер которого не отвечал информации в имеющихся базах регистрации МВД.

Водителю было предложено проследовать в ближайший сервисный центр для проведения углубленного осмотра транспортного средства экспертом, на что водитель согласился.

Транспортное средство задержано и поставлено на площадку временного содержания. Назначены дополнительные экспертизы. Продолжаются следственные действия.

