На Харьковщине «черные лесорубы» вырубили леса на полмиллиона гривен

18 июля 2020 г. 12:27
4 просмотра

На Харьковщине правоохранители разоблачили преступную группу в незаконной вырубке леса. Как сообщили в ГУНП в Харьковской области, в состав группы входили и сотрудников лесхоза.

Злоумышленники с ноября 2019 по июль этого года организовали незаконную вырубку и продажу древесины ценных пород на территории Владимирского лесничества (Краснокутский район) "Гутянского лесхоза". Своими действиями они нанесли ущерб государству на сумму 500 тысяч гривен.

17 июля правоохранители провели 7 обысков по адресам проживания правонарушителей, в ходе которых изъяли 4 пилорамы, 1 деревообрабатывающий станок и около 220 куб. м древесины на общую сумму более 330 тысяч гривен.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст. 175 (невыплата заработной платы или других установленных законом выплат), ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им, злоупотребляя служебным положением), ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УК Украины. Злоумышленникам грозит от 5 до 7 лет за решеткой.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53