На Харьковщине чиновница украла бюджетные средства, выделенные к отопительному сезону

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила хищения средств местного бюджета к отопительному сезону 2019-2020 года.

Как сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, оперативники спецслужбы установили, что к растрате причастна руководительница одного из профильных управлений Купянского городского совета. Сделка касалась денег, которые были дополнительно выделены Харьковской ОГА как целевая помощь. Так, чиновница утвердила сметную документацию на техническое переоснащение отопительной котельной города с заведомо завышенной стоимости оборудования.

Инициированные СБУ товароведческая и судебно-экономическая экспертизы показали, что в результате этих злоупотреблений областному бюджету был нанесен ущерб более чем 400 тыс. гривен.

Сейчас чиновнице Купянского городского совета сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах).

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к хищению бюджетных средств.