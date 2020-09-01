На Харьковщине чиновник, предприниматель и экс-правоохранитель незаконно захватили земли Минобороны и выращивали на них сельскохозяйственные растения

В суд направлено обвинительное заключение в отношении заместителя председателя одной из районных государственных администраций Харьковской области и предпринимателя по факту самовольного занятия земельного участка в зонах особого режима использования земель, а также бывшего руководителя Печенежского отделения полиции Чугуевского ОП ГУ ЧП в Харьковской области еще и по факту превышения служебных полномочий.

Как сообщали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, установлено, что заместитель председателя районной государственной администрации совместно с предпринимателем и при содействии экс-руководителя Печенежского отделения полиции, который обеспечивал сокрытие преступления, незаконно захватили земельный участок общей площадью более 31 га, который относится к землям Министерства обороны Украины. Злоумышленники совершали на ней незаконный посев и выращивание сельскохозяйственных растений. Такими противоправными действиями они нанесли ущерб государству на сумму свыше 1,3 млн грн.

Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в Полтаве.

Чиновнику и предпринимателю грозит ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет или лишением свободы на срок до 2 лет. Экс-правоохранителю грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.