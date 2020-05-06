На Харьковщине детей засыпало песком: 8-летнюю девочку спасти не удалось

06 мая 2020 г. 18:42
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Сегодня, 6 мая, около 15:20 в Золочевское отделение полиции поступило сообщение о том, что вблизи пгт Золочев детей засыпало песком.
 
Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководители отделения. Они выяснили, что трое детей 9, 8, 5 лет в сопровождении родителей играли вблизи песчаного карьера, где внезапно произошел обвал грунта. Детей засыпало песком. Двоих из них удалось спасти сразу, а восьмилетнюю девочку нашли под завалом только через 15-20 минут без сознания. Несмотря на принятые реанимационные мероприятия, ребенка спасти не удалось.
 
Следственным отделом Золочевского отделения полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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