На Харьковщине детей засыпало песком: 8-летнюю девочку спасти не удалось

Сегодня, 6 мая, около 15:20 в Золочевское отделение полиции поступило сообщение о том, что вблизи пгт Золочев детей засыпало песком.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководители отделения. Они выяснили, что трое детей 9, 8, 5 лет в сопровождении родителей играли вблизи песчаного карьера, где внезапно произошел обвал грунта. Детей засыпало песком. Двоих из них удалось спасти сразу, а восьмилетнюю девочку нашли под завалом только через 15-20 минут без сознания. Несмотря на принятые реанимационные мероприятия, ребенка спасти не удалось.