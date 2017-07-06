На Харьковщине дети забавы ради позвонили в участок и рассказали о похищении

5 июля около 19:00 в Харьковский отдел полиции поступило сообщение от 9-летней девочки, жительницы поселка Котляр.

На месте происшествия напугана девочка вместе с двумя мальчиками рассказала полицейским, что на ее подруг напали двое неизвестных мужчин, накинули им на головы мешки, посадили в машину и уехали в неизвестном направлении.

После проверки полицейские установили, что факта совершения преступления не было, а дети все придумали. В присутствии родителей школьница призналась, что им стало скучно. Чтобы развлечься, дети придумали детективную историю, а после взяли мобильный телефон и рассказали эту историю полиции.

Начальник Харьковского отдела полиции Игорь Назаренко отметил, что с детьми проведена профилактическая беседа о недопущении подобных случаев в будущем. В отношении родителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

