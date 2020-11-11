На Харьковщине девочка отравилась опятами, которые принес из леса отец

11 ноября 2020 г. 13:16
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10 ноября медикам поступил вызов по поводу отравления грибами в Валковском районе. Об этом сообщили в Харьковском областном центре экстренной медицинской помощи,

По прибытию бригады ЭМП на место вызова выяснилось, что 15-летняя девочка ела приготовленные мамой жареные опята, которые в лесу собирал отец. Симптомы отравления появились через несколько часов. После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи бригада ЭМП госпитализировала девочку.

Медики призывают: при первых симптомах отравления срочно обращайтесь за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением.

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