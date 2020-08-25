На Харьковщине девушка после падения с велосипеда попала в реанимацию

17-летняя жительница Харьковщины, упав с велосипеда, попала в реанимацию.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в отдел полиции 24 августа в 22:34. По словам очевидцев, девушка ехала по дороге на велосипеде, у которого внезапно оборвалась цепь. В результате этого девушка упала и ударилась головой.

Бригада скорой помощи 17-летнюю жительницу Лозовой госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Состояние здоровья девочки оценивается как тяжелое.

На месте происшествия полицейские опросили свидетелей и знакомых потерпевшей.

Указанное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства травмирования несовершеннолетней.