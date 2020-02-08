На Харьковщине девушка пыталась убить мать и ее друга

08 февраля 2020 г. 11:38
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Преступление произошло 6 февраля в городе Балаклея на Харьковщине. Как сообщают в ГУ Наполиции в Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции. Правоохранители установили, что между 23-летней девушкой и знакомым ее матери произошел конфликт. В результате 29-летний мужчина получил резаную рану головы. Когда женщина попыталась защитить своего приятеля, то тоже получила телесные повреждения в виде резаной раны уха.
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

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