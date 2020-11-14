На Харьковщине директор почтового отделения присвоила 250 тысяч гривен

Следователи сообщили о подозрении должностному лицу в присвоении денежных средств. В результате противоправных действий акционерному обществу нанесен материальный ущерб на сумму свыше 250 тыс. гривен.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, следователи Балаклейского отдела полиции выяснили, что 49-летняя начальница одного из отделений почтовой связи имела доступ к денежным средствам, которые находились в кассе отделения. Будучи ответственной за их хранение и учет, женщина присвоила часть денежных средств, которые поступали в кассу при проведении операций с наличными. Злоумышленница указывала при учете и формировании ежедневных кассовых отчетов о наличии денег в кассе, зная об их отсутствии. В результате этого возникла нехватка за период с 1 января по 3 марта 2020 в размере более 250 000 гривен.

Должностному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.