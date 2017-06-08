На Харьковщине добровольцы спасли мужчину из горящего дома

Сообщение о пожаре в частном доме в поселке Васищево поступило 7 июня в 22:40.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, огнем были охвачены домашние вещи и мебель в одной из жилых комнат дома на площади 10 кв.м. В горящем и полностью задымленном помещении 39-летний хозяин дома пытался самостоятельно потушить огонь.

Мужчина получил отравление угарным газом. Волонтеры немедленно вывели мужчину на свежий воздух и передали медикам. Сейчас пострадавший находится на лечении в Харьковской областной клинической больнице.

Прибывшие на помощь спасатели помогли волонтерам потушить пожар. В 23:06 огонь был локализован, а в 23:21 - ликвидирован полностью.

Что стало причиной пожара - устанавливается.

