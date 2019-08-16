 

На Харьковщине домашнего тирана арестовали на 3 месяца

16 августа 2019 г. 15:56
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Двуреченский райсуд области признал виновным 42-летнего мужчину в совершении домашнего насилия и краже.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, осужденный мужчина проживал в доме вместе со своим 74-летним отцом о котором не заботился и заставлял старика страдать. В частности, мужчина сильно пил, бранился в адрес отца и угрожал тому физической расправой.

За это злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности по статье "совершение насилия в семье" согласно административному кодексу Украины. По решению суда на него накладывались административные аресты сроком на 15 и дважды по 10 суток. Но по возвращении домой сын продолжал быть тираном. 

Весной этого года история повторилась - он снова пришел домой в нетрезвом состоянии и устроил ссору с отцом. Кроме того, забрал из летней кухни дома металлическую конструкцию из плитки, которую сдал на металлолом.

Злоумышленнику назначено наказание в виде 3 месяцев ареста. Следует отметить, что это один из первых приговоров по статье "домашнее насилие" Уголовного кодекса Украины в Харьковской области. Данная статья вступила в силу с 11 января текущего года.

 

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