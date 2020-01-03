На Харьковщине двое 16-летних подростков жестоко избили мужчину

03 января 2020 г. 14:04
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На Харьковщине двое 16-летних подростков жестоко избили мужчину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, несовершеннолетние жители села Новое Мажарово Зачепиловского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избили   55-летнего мужчину, причинив ему тяжелые травмы. 

Пострадавший в неконтакном состоянии доставлен в Красноградскую районную больницу.

Как установили правоохранители, 1 января около 19:30 в подъезде дома между злоумышленниками и потерпевшим возникла ссора, в ходе которой злоумышленники избили мужчину кулаками и ногами по голове и туловищу.

Вещественные доказательства изъяты.

Злоумышленники задержаны, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Подросткам грозит до 10 лет лишения свободы.

 

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