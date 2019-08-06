 

На Харьковщине двое братьев покончили жизнь самоубийством

06 августа 2019 г. 15:00
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На Харьковщине двое братьев покончили жизнь самоубийством.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 августа в полицию поступила информация о том, что в поселке Екатериновка Великобурлукского района в сарае во дворе домовладения 61-летний мужчина обнаружил повешенными своих братьев.

Прибывшие на место происшествия павоохранители установили, что накануне трагедии 59-летний житель села узнал об онкологическом заболевании и решил покончить жизнь самоубийством.

Мужчина сообщил об этом своему 63-летнему брату. Родственник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, тоже решил покончить с собой.

Тела погибших без видимых признаков насильственной смерти направлены в морг.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

 

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