На Харьковщине двое мужчин арендовали квартиру, чтобы ее ограбить

Прокуратура в суде доказала вину двух жителей Харьковской области в совершении имущественных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщила начальник управления прокуратуры области Татьяна Сотникова, мужчин приговорена к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В апреле 2015 года двое ранее судимых мужчин арендовали квартиру на сутки и ограбили всю бытовую технику.

Затем, дождавшись хозяйку квартиры, накинули ей на голову наволочку и, угрожая ножом, вырвали сумку. После чего из квартиры исчезли.

Во время расследования выяснилось, что один из подельников в феврале 2015 совершил серию нападений на женщин и похитил у своих жертв сумки и мобильные телефоны.

Один из подозреваемых признан виновным по ч.2 ст. 185, ч.2 ст. 186, ч.2 ст. 187 УК Украины (кража, грабеж, разбой). Другой осужден по ч. 2 ст. 185, ч.2 ст. 187 УК Украины.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время апелляционного обжалования.

