На Харьковщине двухлетней девочке оторвало пальцы

06 июля 2017 г. 11:17
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Накануне с травматической ампутацией двух пальцев на руке девочка была доставлена в Первомайскую больницу. Состояние ее здоровья медики оценивают как средней тяжести. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП Харьковской области.

По их сведениям, ребенок воспитывается в благополучной семье, кроме девочки в семье есть еще двое детей. В свободное от работы время, отец девочки работает на деревообрабатывающем станке, который расположен в отдельном здании на территории хозяйства.

Именно в такой момент вчера к мужчине прибежала двухлетняя дочь и попросила запилить палку. Отец отвлекся на несколько минут. Именно в это время ребенок поднесла руку близко к станку, в результате оставила двух пальчиков. Отец сразу вызвал медиков, которые доставили пострадавшую в больницу.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
 

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