 

Фермер в ходе конфликта в поле обстрелял трактор конкурента

07 сентября 2019 г. 13:03
9 просмотров

Во время сбора урожая на спорном земельном участке в Лозовском районе Харьковщины между двумя фермерами произошел конфликт, в ходе которого прозвучали выстрелы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  6 сентября около 17:40 в местный отдел полиции обратился 42-летний директор сельскохозяйственного предприятия и сообщил, что руководитель общества с ограниченной ответственностью собирает урожай подсолнечника с поля, которое осенью засеял заявитель.

Прибывшие на место конфликта полицейские установили, что в конце мая текущего года 50-летний руководитель общества с ограниченной ответственностью заключил договор на аренду земельного участка, который ранее находился в пользовании заявителя и который последний засеял семенами подсолнечника. 

42-летний заявитель со своими работниками, чтобы помешать технике собирать урожай, поставил свой трактор на пути движения комбайна. 

Оппонент достал карабин и целенаправленно повредил задние колеса трактора и прицепа.

В результате инцидента никто не пострадал.

С места происшествия изъяли карабин, гильзу и патроны.

По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.