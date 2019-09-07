Фермер в ходе конфликта в поле обстрелял трактор конкурента

Во время сбора урожая на спорном земельном участке в Лозовском районе Харьковщины между двумя фермерами произошел конфликт, в ходе которого прозвучали выстрелы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 6 сентября около 17:40 в местный отдел полиции обратился 42-летний директор сельскохозяйственного предприятия и сообщил, что руководитель общества с ограниченной ответственностью собирает урожай подсолнечника с поля, которое осенью засеял заявитель.

Прибывшие на место конфликта полицейские установили, что в конце мая текущего года 50-летний руководитель общества с ограниченной ответственностью заключил договор на аренду земельного участка, который ранее находился в пользовании заявителя и который последний засеял семенами подсолнечника.

42-летний заявитель со своими работниками, чтобы помешать технике собирать урожай, поставил свой трактор на пути движения комбайна.

Оппонент достал карабин и целенаправленно повредил задние колеса трактора и прицепа.

В результате инцидента никто не пострадал.

С места происшествия изъяли карабин, гильзу и патроны.

По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.