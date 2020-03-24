На Харьковщине на воротах дома фермера нашли боевую гранату

24 марта 2020 г. 10:15
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На Харьковщине фермеру привязали к воротам дома боевую гранату.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, об опасной находке в полицию 23 марта сообщил 59-летний житель Золочевского района Харькеовщины.

Вернувшись домой, мужчина заметил на собственных воротах предмет, похожий на гранату.

Прибывшие по адресу правоохранители обнаружили на заборе домовладения неизвестный предмет, закрепленный на дверной ручке металлической проволокой. 

По заключению взрывотехников, им оказалась ручная граната «РГД-5».

Вещественное доказательство изъято и направлено на экспертизу.

Следователем Золочевского отделения полиции решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Все обстоятельства и лиц, причастных к происшествию, устанавливает полиция.

 

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