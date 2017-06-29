На Харьковщине фермеры платили за аренду земли по заниженным ценам

29 июня 2017 г. 15:16
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Изюмская местная прокуратура добилась в суде от трех фермеров, которые платили за землю по заниженной ставке, пересмотреть размер аренды и внести соответствующие дополнения к договорам по использованию участками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Харьковской области.

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Александра Михалика, сельхозпроизводители получили в аренду на 25 лет три земельных участка площадью более 25 га каждый, расположенных на территории одного из сельских советов Купянского района.

«Однако установлено, что в соответствии с договорами аренды размер платы за землю был занижен. Он не отвечал экономически обоснованной денежной оценке земли. В связи с этим прокурор направил в суд иск с требованием признать недействительными договоры аренды сельхозугодий », - рассказал А. Михалик.

Однако фермеры не стали ждать решения суда. Пока шли судебные разбирательства, они заказали нормативно денежную оценку земли и заключили дополнительные соглашения к договорам аренды.

С учетом уже новых экономически обоснованных расчетов ежегодная арендная плата за каждый участок выросла с 3 тыс. грн. до 32 тыс. грн.

Отныне бюджет села ежегодно получать за эти земли 96 тыс.
 

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