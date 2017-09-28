На Харьковщине главного инженера лесничества поймали на взятке

28 сентября 2017 г. 15:25
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В Харьковской области по подозрению в получении взятки в размере почти 40 тыс. грн задержали главного инженера лесничества.

По информации начальника следственного управления прокуратуры области Анатолия Булича, главный инженер лесничества требовал и получил взятку от предпринимателя.

Схема преступного приработка была налажена на постоянной основе. Чиновник поставил перед покупателем древесины требование: или платишь деньги, или древесину ему не продадут. Таким образом задокументировано передачу средств в сумме 39 тыс. Грн. Сегодня, 29 сентября, во время получения третьего транша работник лесохозяйства был задержан.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) и избрании меры пресечения.

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