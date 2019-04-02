На Харьковщине годовалый ребенок отравился водой с нитратами из колодца

02 апреля 2019 г. 20:40

В Харьковской области зарегистрирован случай отравления годовалого ребенка нитратами, содержащимися в воде из колодца.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Ребенок, которому 1 год и 2 месяца, проживает в пгт Прудянка Дергачевского района Харьковской области.

Малыша госпитализировали в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Областной детской клинической больницы  №1.

Его состояние медики оценивают как тяжелое.

По данным Лабцентра, мать ребенка знала о превышении нормы содержания нитратов в воде собственного колодца ( ПДК превышен в 1,3 раза). Она  использовала  для питья  ребенка фасованную воду, а для приготовления пищи - воду с другого колодца, вода в котором, по показаниям других жителей,  была «хорошей».

Специалисты Лабцентра провели исследования воды из этого колодца и выяснили, что  содержание нитратов в воде составляло  414,3 мг / дм3, что в 8,3 раза превышает гигиенический норматив.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.