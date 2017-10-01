На Харьковщине горел дом – пострадал хозяин

30 сентября в 8:55 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Переверзнивка, Первомайского района.

Как сообщает ГСЧС Харьковской области, общая площадь пожара составила около 20 кв.м. Во время пожара пострадал 37-летний сын владельца, который с ожогами верхних конечностей 2-й степени был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в районную больницу.

В 9:36 спасатели локализовали пожар, в 12:45 полностью ликвидировали ее. Вероятная причина пожара - короткое замыкание телевизора.