На Харьковщине горел дом – пострадал хозяин

01 октября 2017 г. 10:03
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30 сентября в 8:55 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Переверзнивка, Первомайского района.

Как сообщает ГСЧС Харьковской области, общая площадь пожара составила около 20 кв.м. Во время пожара пострадал 37-летний сын владельца, который с ожогами верхних конечностей 2-й степени был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в районную больницу.

В 9:36 спасатели локализовали пожар, в 12:45 полностью ликвидировали ее. Вероятная причина пожара - короткое замыкание телевизора.

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